De wereld van de multimedia is begeesterend groot en verleidelijk. Sinds de digitalisering ervoor zorgde dat onze muziek niet alleen meer van cassette’s of cd’s komt, en films niet langer uitsluitend verkrijgbaar zijn op dvd, staan onze computers tjokvol bestanden. We zijn stilaan veranderd in hamsters die zoveel mogelijk op het kleine scherm willen zien verschijnen, terwijl we hoogstwaarschijnlijk de helft nooit echt zullen bekijken.

Op zich hoeft dat geen ramp te zijn, maar onze interne opslag doen we er geen pleizer mee. Draait je computer nog op een harde schijf, dan zal dat waarschijnlijk nog meevallen, maar gebruik je een SSD, dan is de kans groot dat je opslagruimte erg beperkt is. De prijs per GB ligt helaas nog steeds hoger bij SSD’s dan bij HDD’s, waardoor de meesten het met een SSD van 128, 256 of (uitzonderlijk) 500 GB moeten doen. Je zal al wel gemerkt hebben dat dergelijke schijven binnen de kortste keren volstaan. Een extern opslagmiddel kan je te hulp schieten.

SSD of HDD

Het is het eeuwige dilemma: ga je voor een SSD, een solid state disk, of voor een HDD, een hard disk drive? Een SSD is snel, schokbestendig en kan een computer een heel nieuw leven schenken wanneer je die gebruikt om je besturingssysteem op te draaien. Een HDD levert je dan weer vele gigabytes voor weinig geld. Een HDD van 1 TB kost bij wijze van spreken niks meer, terwijl je je blauw betaalt aan een SSD met een gelijkaardige capaciteit.

Vele nieuwe laptopmodellen gebruiken vandaag een combinatie van de twee. Op de beperkte SSD, vaak 128 GB of zelfs minder, staat dan het besturingssysteem, terwijl er eveneens een HDD van 500 GB of 1 TB aanwezig is om bestanden, muziek, foto’s, video’s en dergelijke naar weg te schrijven. Op die manier heb je een erg vlotte computer die toch voldoende opslag heeft.

Het kan een goede vuistregel zijn: koop je opslag om aan de binnenkant van een computer te besteden, ga dan voor een SSD, terwijl je een externe HDD achter de hand houdt voor je teveel aan multimediabestanden. Om het dan toch weer ingewikkeld te maken, kan ik je vertellen dat een SSHD ook nog steeds een oplossing is, maar daarover later meer.

Mac of Windows?

Koop je een externe harde schijf, dan zal je je doorgaans geen zorgen moeten maken om welk besturingssysteem je ermee hoopt te gebruiken. Zowel Windows als MacOS kunnen met de meeste schijven werk. Is dat niet het geval, dan kan je ze normaal gezien zelf nog zo formatteren dat ze geschikt zijn voor het besturingssysteem van jouw keuze.

Je kan zelfs nog een stap verder gaan: je kan de externe schijf opsplitsen in verschillende partities en ze elk apart formatteren. Zo kan je een enkele schijf gebruiken met zowel een Windows-computer als met een Mac. Let wel op: je zal dan niet aan de bestanden op de andere partitie kunnen geraken. Het is dus een goede manier om een schijf te delen met verschillende computers, maar om bestanden over te zetten van de ene naar de andere, zal je een andere methode moeten zoeken.