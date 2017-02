Ben je een fervente Windows 10-gebruiker, ontvang je graag als eerste de nieuwste functies en schrikken mogelijke bugs en andere problemen je niet af? Dan is het Windows Insider-programma ideaal voor jou. Microsoft lanceerde het programma oorspronkelijk om Windows 10 te laten testen voor de grote lancering. Nu, meer dan een jaar na de uitrol van Windows 10, bestaat Windows Insider nog steeds. Microsoft laat nieuwe functies en verbeteringen aan Windows 10 los op deelnemers van het programma alvorens het grote updates uitrolt voor zijn besturingssysteem. Het Windows Insider-programma is daardoor de ideale plaats voor het proberen van nieuwe features. Als Insider kan je bovendien vandaag al aan de slag met de grote Creators Update voor Windows 10.

Microsoft-account

Om een Windows Insider te worden, dien je aangemeld te zijn op je Windows 10-pc met een Microsoft-account. Indien je gebruik maakt van een lokale account, dien je naar de instellingen van je computer te gaan. Klik op Accounts en ga naar Uw info. Hier krijg je de mogelijkheid om een Microsoft-account te gebruiken. Klik op In plaats daarvan aanmelden met een Microsoft-account en geef je e-mailadres en wachtwoord in. Heb je nog geen Microsoft-account? Klik op Maak een account om er één te creëren.

Eenmaal je bent ingelogd met een Microsoft-account kan je je aanmelden voor het Insider-programma. Ga naar https://insider.windows.com, klik op Aan de slag en meld je aan. In zijn programmaovereenkomst waarschuwt Microsoft dat je experimentele software zal ontvangen, waardoor crashes, kwetsbaarheden en gegevensverlies mogelijk zijn. Indien mogelijke problemen je niet afschrikken, kan je akkoord gaan met de overeenkomst en op Verzenden klikken.

Windows Insider

Om een Insider-versie van Windows 10 op je pc te installeren, dien je naar de instellingen van je computer te gaan. Klik op Bijwerken en beveiliging en ga naar Windows Insider-programma. Kies tot slot voor Aan de slag onder Insider Preview-builds ontvangen. Microsoft zal wederom een waarschuwing tonen, waarna je voor Volgende moet kiezen en op Bevestigen moet klikken. Om het ontvangen van preview-versies in te schakelen, dien je je computer opnieuw op te starten. Dat kan je onmiddellijk doen, of op een ander tijdstip.

Indien je niet bent ingelogd met een Microsoft-account die aangemeld is voor Windows Insiders zal je worden gevraagd om dit te doen op het moment dat je op de Aan de slag-knop klikt. Ook kan het zijn dat de Aan de slag-knop is uitgegrijsd. Je kan dit probleem oplossen door in de instellingen naar Privacy te gaan. Zorg ervoor dat bij Feedback en diagnose de optie Uitgebreid of Volledig (aanbevolen) geselecteerd is onder Diagnose- en verbruiksgegevens. Microsoft wil immers diagnosegegevens ontvangen over de previews van Windows 10.

Niveaus

Nadat je je pc hebt herstart, maakt je toestel deel uit van het Windows Insider-programma. Er zijn drie verschillende niveaus waar je deel van kunt uitmaken. Standaard ben je ingeschreven voor het Release Preview-niveau, wat de meest veilige optie is. De previews die je hierbij krijgt, zijn al uitgebreid getest door de gebruikers die deel uitmaken van de twee andere niveaus. Bij het Slow-niveau zal je iets sneller previews ontvangen. Aangezien de previews minder getest zijn, kunnen ze meer fouten bevatten. Wie op de eerste rij wil zitten voor het ontvangen van previews dient zich aan te melden voor het Fast-niveau. Microsoft rolt zijn previews eerst uit naar dit niveau, waardoor de previews nog een hoop fouten kunnen bevatten.

Om het Insider-niveau waarin je zit aan te passen, dien je de instellingenapp te openen. Ga naar Bijwerken en beveiliging en kies wederom voor Windows Insider-programma. Een venster zal zich openen, waar je onder andere het niveau waartoe je behoort kan wijzigen.

Updaten

Na het doorlopen van voorgaande stappen maak je deel uit van het Insider-programma, maar gebruik je nog steeds een standaardversie van Windows 10. Ga daarom wederom naar de instellingenapp. Klik op Bijwerken en beveiliging, kies Windows Update en klik op Naar updates zoeken. Bekijk de lijst met updates die geïnstalleerd zullen worden. Staat hier Windows 10 Insider Preview tussen? Dan kan je je eerste preview build ontvangen. Indien je enkel standaardupdates ziet staan, wil dit niet zeggen dat je bij voorgaande stappen een fout hebt gemaakt. Het kan immers enige tijd duren alvorens Microsoft Insider-versies van Windows 10 voor jou beschikbaar maakt.

Beschikbare updates zullen automatisch worden gedownload naar je computer, waarna je op Nu installeren kan klikken. Om de installatie te voltooien dien je je pc opnieuw op te starten. Het duurt een klein half uur alvorens je pc volledig is bijgewerkt. In de instellingen bij Systeem en Info kan je nakijken of je wel degelijk gebruik maakt van een preview. Achter Editie hoort Insider Preview te staan.

Feedback

Om actief deel te nemen aan het Insider-programma doe je er goed aan de Feedback-hub te gebruiken, welke je bij je applicaties kan terugvinden. Hier deelt Microsoft de laatste Windows 10-nieuwtjes, kan je feedback geven over het besturingssysteem en ‘quests’ uitvoeren.

Onder Feedback kan je de populairste opmerkingen van andere Windows Insiders bekijken. Indien je het eens bent met een bericht kan je dit upvoten. Eenmaal een probleem voldoende stemmen heeft gekregen, zal Microsoft het onderzoeken en eventueel oplossen. Behalve stemmen op bestaande feedback kan je ook je eigen mening delen. Klik hiervoor op Nieuwe feedback toevoegen. Kies of het een Suggestie of Probleem betreft, geef een samenvatting en eventueel extra details. Selecteer een categorie voor je opmerking, voeg indien nodig een screenshot toe en klik tot slot op Verzenden.

Quests

In de Feedback-hub kan je eveneens bij Aankondigingen terecht. Nieuwe functies, updates en meer kan je hier terugvinden. Het is de ideale plek om op de hoogte te blijven van (toekomstige) aanpassingen aan Windows 10.

Als laatste kan je eveneens Quests uitvoeren via de Feedback-hub. Deze opdrachten zijn bedoeld om je kennis te laten maken met nieuwe of verbeterde functies. Microsoft geeft je badges voor het uitvoeren van quests, je kan feedback versturen tijdens het uitvoeren van één van de opdrachten en aan het einde word je gevraagd een korte enquête in te vullen. De informatie die Microsoft via deze weg verkrijgt, zal gebruikt worden voor het verbeteren van Windows 10.

Programma stopzetten

Ben je de bugs en continue updates beu? Naargelang je situatie zijn er drie verschillende manieren om terug te keren naar een stabiele versie van Windows 10. In het eerste geval maak je momenteel gebruik van een Windows-build die daadwerkelijk is gelanceerd. Een mooi voorbeeld hiervan is de verjaardagsupdate van Windows 10. Windows Insiders waren al enige tijd in het bezit van de finale build, waarna de versie officieel werd uitgerold. Hierdoor was er een periode dat ook Windows Insiders beschikten over een stabiele versie van Windows 10.

Om na te kijken of je in het bezit bent van een finale build dien je de instellingenapp te openen. Ga naar Systeem en klik vervolgens op Info. Noteer de Build van besturingssysteem en ga naar https://technet.microsoft.com/nl-be/windows/release-info. Vergelijk de recentste OS build met de versie die op jouw pc staat. Indien deze hetzelfde zijn, moet je wederom naar de instellingen gaan. Klik op Bijwerken en beveiliging, ga naar Windows Insider-programma en kies voor Geen Insider Preview-versies meer ontvangen. Voortaan zal je enkel nog stabiele builds voor Windows kunnen installeren.

Gebruik je momenteel geen finale versie van Windows 10? Via de Feedback-hub kan je in de gaten houden wanneer Microsoft een nieuwe build uitrolt. Eenmaal je de stabiele versie hebt ontvangen, kan je je afmelden van het programma.

Snelle terugrol

Indien je je nog niet lang geleden hebt aangemeld voor Windows Insider maakt het niet uit of je gebruik maakt van een stabiele build. Microsoft geeft je immers tien dagen de tijd om terug te keren naar een stabiele versie van zijn besturingssysteem. Om na te kijken of je dit kan doen, dien je naar de instellingen te gaan. Klik op Bijwerken en beveiliging en ga naar Systeemherstel. Klik onder Teruggaan naar een vorige versie op de Aan de slag-knop indien deze beschikbaar is. Doorloop het proces en wacht tot je pc is teruggerold naar de stabiele versie van Windows die je voorheen gebruikte. Nadat je opnieuw gebruik maakt van een normale versie van Windows moet je je afmelden van het Insider-programma. Open hiervoor de instellingenapp, ga naar Bijwerken en beveiliging en klik op Windows Insider-programma. Eenmaal je op Geen Insider Preview-versies meer ontvangen hebt geklikt, zal je alleen nog finale updates kunnen installeren.

Herinstallatie

Kan je vorige stappen niet gebruiken om terug te keren naar een stabiele Windows-versie? Dan zit er niets anders op dan een nieuwe installatie te doen van Windows 10. Deze methode zal alle bestanden verwijderen van je pc. Daarom doe je er goed aan een volledige back-up te maken alvorens verder te gaan.

Eenmaal je je bestanden veilig hebt gesteld, kan je naar de downloadpagina van Microsoft gaan (www.microsoft.com/nl-nl/software-download/windows10). Klik op Hulpprogramma nu downloaden en de Mediacreationtool zal naar je pc worden gehaald. Start de tool, ga akkoord met de voorwaarden en vink de optie Deze pc nu bijwerken aan. De applicatie zal de recentste stabiele versie van Windows 10 downloaden en verdergaan met de installatie van het besturingssysteem. De Windows Insider-variant zal volledig worden vervangen door de stabiele versie, waardoor alle instellingen veranderd zullen zijn naar de standaardopties. Hierdoor ontvangt je computer niet langer preview builds, maar moet je wel alle opties weer naar jouw voorkeur aanpassen. Met behulp van je back-up kan je alle bestanden opnieuw op je computer opslaan.