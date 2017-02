Een printer koop je meestal om je vele paperassen af te drukken. Een toestel koop je dan vaak tegen een relatief zachte prijs, terwijl je de jaren erna veelvouden uitgeeft aan printinkt – ook gekend als het zwarte goud. Voor foto’s vertrouwen we echter zelden op onze vertrouwde printer en kiezen we eerder voor een ouderwets fotocenter of een online dienst die ze bovendien nog bij ons thuis aflevert.

Die opsplitsing is begrijpelijk: vaak kiezen we een goedkope printer die efficiënt kan werken, zodat we er geen bodemloze put van maken waar we geld in blijven stoppen. Dergelijke exemplaren blinken zelden uit in fotokwaliteit. Kies je voor een alleskunner die vlot, goedkoop en efficiënt tekst én foto’s kan printen, dan ben je nog meer geld kwijt. Nog anderen hebben helemaal niets te printen, op die foto nu en dan na.

Postkaartkwaliteit

Iedereen die zich in zo’n profiel herkent, zal dan baat hebben bij een compacte fotoprinter. Zo’n toestel is klein, eenvoudig op te stellen en je kan het na gebruik eenvoudig weer inpakken en uit de weg leggen. In tegenstelling tot een gewone printer moet je er geen speciale plaats voor uitzoeken – waar het vervolgens een hele tijd niets staat te doen – en als je wilt, kan je het nog mee op vakantie nemen, klaar om zelfgemaakte postkaartjes te printen. Voor de afdruksnelheid of de geweldige prijs-kwaliteitverhouding moet je het niet doen, maar voor wie slechts af en toe een foto print, kan het een handig ding zijn.

Een wereld in beweging

Met een snel evoluerende mobiele wereld om ons heen, merken we dat oude gewoontes langzaamaan uitsterven. Decennialang maakten we foto’s met een filmrolletje om dat vervolgens te laten ontwikkelen. Daarna was er de digitale revolutie en had iedereen plots een digitale camera. Lekker handig, want dan kan je meteen het kaf van het koren scheiden.

Meer dan de digitale fotografie zorgt de mobiele fotografie er nu voor dat iedereen zichzelf een fotograaf kan noemen. We hebben continu een meer dan degelijke camera op zak, klaar om elk moment vast te leggen, met een bibliotheek met duizenden foto’s als resultaat. Het gros bekijken we nooit meer, maar af en toe zit er toch een pareltje tussen dat we willen koesteren.

Een goede compacte fotoprinter speelt in op die veranderende noden, zonder afbreuk te doen aan zij die nog steeds vertrouwen op een digitale reflexcamera. Dat wil zeggen dat we voornamelijk gezocht hebben naar toestellen die verbinding kunnen maken met smartphones en tablets, zonder een omweg te moeten maken langs een computer. Als het kon, werd er ook gekeken naar de aanwezigheid van een (micro)SD-kaartsleuf.