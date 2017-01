De dag dat ik begon te werken, kocht ik een dikke kaft en een stapel schudbladen om rekeningen en andere belangrijke documenten ordelijk te bewaren. Mijn eerste loonbriefjes plaatste ik in chronologische volgorde in de kaft en ook mijn rekeningen kregen een plekje in de map. Hoe langer ik werkte, hoe meer papieren ik echter ontving én hoe minder tijd ik had om deze op de juiste plaats op te bergen. Mijn ordelijke kaft met documenten veranderde dan ook al snel in een schuif waarin papieren her en der verspreid lagen. Aangezien ik op slechts enkele jaren tijd een volledige schuif heb gevuld met documenten, kijk ik angstvallig uit naar de toekomst. Hoeveel schuiven en kasten zal ik binnen tien jaar moeten opofferen om al mijn papieren te kunnen stockeren?

Ik ben niet de enige die worstelt met het aantal documenten dat hij ontvangt: het internet is gevuld met tips om mensen te helpen bij het klasseren van hun papieren. Deze tips kunnen je helpen bij het op orde brengen van je documentenmap en -schuif, maar voorkomen niet dat je documenten een hoop plaats in beslag nemen. Met de juiste technologie en ingesteldheid kan je gelukkig een einde maken aan de grote stapel papieren. Hoe leid je een papierloos leven?

Post beperken

Veel bedrijven willen eveneens het aantal papieren documenten beperken en staan daarom te springen om je rekeningen via mail te versturen. Vraag daarom aan de instanties die je documenten via de post versturen om dit via mail te laten gebeuren. In veel gevallen zal dat geen probleem zijn, waardoor je de hoeveelheid papier die je via de post aankrijgt drastisch kan doen slinken.

Uiteraard zal hierdoor de inbox van je mailingdienst wel extra berichten bevatten. Je doet er daarom goed aan om ook online schoon schip te maken. Het is wettelijk verplicht dat bij iedere nieuwsbrief en commercieel bericht de mogelijkheid om uit te schrijven staat. Klik daarom op de mails waarin je niet geïnteresseerd bent en ga op zoek naar de snelkoppeling om je uit te schrijven. Kan je de mogelijkheid om uit te schrijven niet vinden? Neem dan contact op met het bedrijf via mail of telefoon en klasseer de mails als spam.

Scanner

Jammer genoeg zal je niet alle post kunnen weren. Met name overheidsinstanties vinden het moeilijk om papier los te laten en zullen je brievenbus blijven vullen met allerhande documenten. Dat wil echter niet zeggen dat je een papierloos leven moet opgeven. Met behulp van een goede scanner kan je zonder problemen alle documenten digitaliseren, waarna je de papieren in de prullenbak kan gooien.

Hoogstwaarschijnlijk ben je momenteel al in het bezit van een scanner in de vorm van een multifunctionele printer. Dergelijke scanners zullen zonder problemen je documenten digitaliseren, maar werken verre van snel. De kans dat je je papierloze leven na enkele weken al opgeeft bij het gebruiken van een multifunctionele printer is dan ook groot. Je doet er daarom goed aan om te investeren in een scanner die bedoeld is om veel papieren op korte tijd te digitaliseren. Dergelijke scanners kunnen zowel de voor- als achterzijde van documenten inscannen en zijn voorzien van een papiertray, waardoor je meerdere papieren tegelijkertijd kan inscannen. Door een keer in de week alle papieren in te scannen en indien mogelijk weg te gooien, wordt de stapel documenten niet te groot en raak je er zeker geen kwijt.

Laat een overvolle kast niet plaatsmaken voor een chaotische map op je pc.

Digitale archiefkast

Het heeft geen zin om je documenten te digitaliseren, als je ze ongeordend op je computer laat staan. Een overvolle kast zal hierdoor enkel plaats hebben gemaakt voor een chaotische map op je pc. Je kan op verschillende manieren orde in de chaos scheppen. De meest voor de hand liggende methode is het gebruikmaken van een mappenstructuur, waarbij je voor elke categorie een map aanmaakt en hierin de juiste documenten plaatst. Deze manier van werken laat je echter niet toe om op een eenvoudige manier de bestanden te doorzoeken. Bovendien zal je alle bestanden kwijt zijn wanneer je computer crasht. Een digitale archiefkast is daarom aan de orde.

Er zijn twee applicaties die wereldwijd door mensen worden gebruikt om hun leven te digitaliseren. Eén hiervan is Evernote, welke een gratis basisversie heeft. Om je notitieboeken offline te kunnen bekijken en e-mails te kunnen doorsturen naar Evernote, zal je echter een Plus-abonnement moeten nemen, wat 29,99 euro per jaar kost. Indien je eveneens wilt dat tekst in pdf-documenten wordt herkend, dien je het Premium-abonnement van 59,99 euro per jaar te gebruiken. Deze laatste functie is bij de meeste scanners inbegrepen. Wanneer je de tekstherkenning tijdens het scannen laat uitvoeren, zal het scanproces wel trager verlopen.

De tweede applicatie die veelvuldig wordt gebruikt, is OneNote. Deze applicatie van Microsoft wordt gratis geleverd bij Office. Heb je Office 2013 of een nieuwere versie? Dan staat OneNote reeds geïnstalleerd op je pc.

Labels en notitieblokken

Of je nu hebt gekozen voor Evernote of OneNote, de werkwijze om je leven te digitaliseren zal hetzelfde zijn. Zorg ervoor dat al je ingescande documenten in eenzelfde notitieblok terechtkomen en een consistente naamgeving hebben. De software die bij veel scanners wordt geleverd, zal je toelaten om dit proces automatisch te laten verlopen. Je zal de bestemming voor de bestanden en een standaardnaam kunnen opgeven, waardoor je bijvoorbeeld de naam steeds kan laten beginnen met de datum en laten eindigen met een beschrijving van het document.

Ook bestanden die je via mail of een andere digitale weg hebt ontvangen, dien je in hetzelfde notitieblok te plaatsen. Op deze manier staan alle nieuwe documenten op eenzelfde plaats verzameld en kan je ze een keer per week overlopen. Hierna zijn er twee manieren om te werken. Je kan opteren om verschillende notitieblokken aan te maken en de bestanden hierin te sorteren. Dit is een overzichtelijke manier van werken, maar laat je niet toe om veel dingen achteraf aan te passen. Bovendien kan je elk bestand telkens slechts bij één categorie onderbrengen.

Een andere manier van werken is het gebruiken van labels. Zowel in Evernote als OneNote kan je labels toevoegen aan notities. Je kan alle bestanden overbrengen naar één notitieblok – je digitale archiefkast – en ze voorzien van verschillende labels. Om achteraf documenten terug te vinden, kan je naar een bepaald label zoeken. Deze manier van werken vergt weinig energie en is erg flexibel.

Takenlijstjes

De kans is groot dat je tijdens het doorlopen van je verschillende documenten op taken stoot. Leg niet al je werk neer om onmiddellijk aan deze taken te beginnen werken. Op deze manier zal je immers nooit klaar geraken met het klasseren en sorteren van je nieuwe documenten. Gebruik in plaats daarvan software om een nieuwe taak toe te voegen aan een takenlijstje. Hierdoor kan je verder blijven werken aan het sorteren van je bestanden, zonder dat je het risico loopt dat je de taak vergeet uit te voeren.

Er bestaan een hoop apps die je kan gebruiken voor het creëren van takenlijstjes. Eén van de populairste applicaties is Wunderlist. Deze applicatie kan je gratis gebruiken op je Mac, PC en smartphone. Het laat je toe om op eenvoudige wijze taken aan te maken en deze in verschillende lijstjes te plaatsen. Je kan opteren om een waarschuwing te laten uitsturen wanneer de taak bijna afgerond moet zijn en het is eveneens mogelijk om einddatums toe te voegen aan de opdrachten.

Agenda

Een laatste stuk papier dat je uit je leven kan verbannen, is een agenda. Net als bij takenlijstjes is de eeuwenoude papieren variant van de kalender overbodig geworden dankzij computers. Tijdens het doorlopen van je digitale documenten zal je niet alleen taken, maar ook afspraken tegenkomen. Deze afspraken kan je in je digitale agenda plaatsen.

Er bestaan een hoop agenda-applicaties die je kan gebruiken om je afspraken in te bewaren. Elke software heeft zijn eigen voor- en nadelen, waardoor je naargelang je wensen tevreden zal zijn met een andere app. De app die ik veelvuldig gebruik, is Google Agenda. De applicatie is geïntegreerd met de andere Google-software waarvan je gebruik kan maken en laat je toe om agenda’s met elkaar te delen. Hierdoor kan je de afspraken van bijvoorbeeld je partner eveneens zien, waardoor jullie nooit dubbel geboekt zullen zijn.