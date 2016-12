Chrome is met een wereldwijd marktaandeel van niet minder dan 50 procent ’s werelds populairste browser, gevolgd door Internet Explorer dat amper de kaap van de 30 procent haalt. Googles software blinkt uit in eenvoud en gebruiksvriendelijkheid, maar de browser schrikt er niet voor terug een flinke hap uit je beschikbare RAM-geheugen te nemen. In deze cursus overloop ik de interessantste functies van Google Chrome, en onderzoek ik meteen of we dat RAM-gebruik niet kunnen temperen.

Chrome is populairder dan Internet Explorer en Edge tezamen, maar toch is de kans reëel dat Edge momenteel je standaard-browser is. Microsoft verkiest immers dat je Googles software aan de kant schuift, waardoor het sinds Windows 10 iets minder eenvoudig is geworden om je standaardprogramma voor een taak te veranderen. Bovendien heeft Microsoft bij de upgrade naar Windows 10 Edge als nieuwe standaardbrowser ingesteld. Beginnen bij het begin is altijd een goed idee, dus laten we eerst eens kijken hoe je Chrome installeert en als standaard instelt.

Standaard kiezen

Surf eerst en vooral met je huidige browser naar www.google.com/chrome en klik op Download Chrome. Volg de instructies op het scherm om de browser te installeren. Chrome is geen lichtgewicht, dus het proces kan even in beslag nemen. Navigeer na de installatie naar Instellingen, kies Systeem en klik op Standaard-apps. Je ziet nu een lijst van belangrijke functies met daaronder hun standaard-applicaties. Klik onder Webbrowser op het Microsoft Edge-icoon en selecteer Google Chrome. Onder Edge staat wel ‘Aanbevolen voor Windows 10’ maar trek je daar niets van aan. Die aanbeveling is niets meer dan verwarrende reclame van Microsoft zelf.

Kom je van een andere browser zoals Edge of Internet Explorer, dan kan je je gegevens zoals je favorieten en zelfs je opgeslagen wachtwoorden importeren. Klik daartoe rechts bovenaan op de drie lijntjes en selecteer Instellingen of surf naar chrome://settings. Zoek onderaan naar de knop Bladwijzers en instellingen importeren en vink aan welke items je wilt overzetten. Vervolgens heb je toegang tot alle gegevens die je reeds had opgeslagen in je oude browser, en kan je aan de slag.

RAM-slokop

Wie Chrome al een tijdje intensief gebruikt, merkt dat de browser heel wat van je RAM-geheugen opslokt. Zeker op computers met slechts 4 GB aan RAM loopt de enthousiaste Chrome-gebruiker snel tegen de limieten van zijn systeem aan. Meestal is dat RAM-gebruik geen echt probleem: het is eerder een symptoom van een interessante functie van Chrome zelf.

Iedere applicatie op je computer gebruikt RAM-geheugen. Niet alleen je browser maar ook je officeprogramma, je Dropbox op de achtergrond, Verkenner en zelfs Windows zelf. In de regel gebruikt één programma één RAM-proces. Chrome pakt het anders aan: de browser maakt één proces voor iedere tab, plugin en extensie die het draait. Wanneer je Taakbeheer opent (klik rechts op de taakbalk, selecteer Taakbeheer en klik linksonder op Meer details), zie je daarom een heleboel versies van Chrome in de lijst staan.

Doordacht geheugengebruik

Chrome springt dus kwistig om met processen, maar dat heeft een goede reden. De browser past een techniek toe die procesisolatie heet. Geen enkel proces heeft het recht om zich te moeien met een ander Chrome-proces. Dat komt je ervaring als gebruiker ten goede, zowel wat snelheid als stabiliteit betreft. Wanneer je naar een zware website surft en je computer verslikt zich, dan zal enkel de tab van die website crashen, terwijl de andere tabs onaangeroerd blijven. Hetzelfde geld voor extensies: een fout in een extensie zal enkel die extensie doen crashen, niet Chrome zelf.

De gesegmenteerde aanpak beschermt je niet enkel van accidentele crashes, maar ook van moedwillige aanvallen. Een website van cybercriminelen met daarop kwaadaardige code kan zo niet aan de andere tabs van de browser, zodat het onheil geïsoleerd blijft. In een browser die slechts één proces gebruikt, zou kwaadaardige code wel gemakkelijk kunnen ontsnappen.

Door ieder aspect van Chrome apart te zetten werkt de browser stabieler, maar daar staat tegenover dat een aantal zaken meer dan één keer in het RAM-geheugen moeten zitten: een instantie per proces. Dat krikt het totale RAM-gebruik de hoogte in.

Snelheid

Ook de geavanceerde functies die Chrome één van de snelste browsers op de markt maakt, eten RAM. De opvallendste functie die achter de schermen plaatsvindt, heet pre-rendering. Chrome gaat websites stiekem laden, nog voor je er echt naartoe surft, zodat ze klaar staan wanneer je beslist om ze te bezoeken. Slimme algoritmes proberen te raden naar welke pagina je in de nabije toekomst wilt surfen. Dat kan bijvoorbeeld de bovenste link bij de zoekresultaten zijn, of een knop met daarop volgende pagina op een nieuwswebsite. Heeft Chrome juist geraden, dan zal de bladzijde in kwestie bliksemsnel verschijnen. De keerzijde van de medaille is dat ook die functie een deel van de pk’s van je systeem opeist.

Indien je computer krachtig genoeg is om Chrome optimaal te laten functioneren, is er geen probleem. Dat je RAM-geheugen stevig gebruikt wordt, is immers een goede zaak. Je hebt destijds betaald voor een computer met een bepaalde hoeveelheid RAM en het zou spijtig zijn om die beschikbare gigabytes niet te gebruiken. De problemen steken pas de kop op wanneer Chrome, in combinatie met de rest van je systeem, aanspraak maakt op meer RAM-geheugen dan je beschikbaar hebt. De functies die je surfervaring sneller maken, zullen in dat geval je computer net vertragen.

Trop is te veel

Je kan heel eenvoudig zelf onderzoeken of je systeem tegen zijn limieten aanloopt bij het gebruiken van Chrome. Neem tijdens een intensieve surfsessie met meerdere tabbladen open eens een kijkje in het Taakbeheer van Windows en klik bovenaan op de tab Prestaties. Klik nu onder Processor op Geheugen. Daar zie je hoeveel van het beschikbare RAM-geheugen momenteel gebruikt wordt door je systeem. Is het gebruikte percentage 90 procent of hoger? Dan kunnen enkele ingrepen je surfervaring mogelijk aangenamer maken.

Om het RAM-gebruik van Chrome zelf te lijf te gaan, neem je een kijkje in het Taakbeheer van Google Chrome zelf, niet te verwarren met het Taakbeheer van Windows. Druk met Chrome geactiveerd op Shift en Escape om het venster te activeren. Onder Geheugen ontdek je snel welke tabs en plugins het meeste van je browser vergen. Gaat het om specifieke extensies, dan kan je die verwijderen om geheugen vrij te maken. Je verliest dan de functionaliteit, maar de jammere werkelijkheid is dat je computer waarschijnlijk niet krachtig genoeg is om er goed mee om te gaan. Vervolgens kan je tabs met zware en hongerige webpagina’s sluiten. Selecteer daartoe de tab (of extensie) in het Taakbeheer en klik op Proces beëindigen.

Tabs opofferen

Het Taakbeheer is slechts één tool in je arsenaal. Een andere interessante functie schuilt onder de noemer Tabbladen automatisch weggooien. Met die functie ingeschakeld, zal Chrome automatisch tabbladen uit het geheugen halen wanneer dat vol komt te zitten. Tabs die het langst inactief zijn, verdwijnen eerst. De tab in kwestie blijft bovenaan je browser wel beschikbaar, maar wanneer je er op klikt, zal Chrome de website in kwestie opnieuw moeten laden.

Surf om de functie te activeren naar chrome://flags (zonder http of www vooraan) en zoek in de lange lijst naar het titeltje Tabbladen automatisch weggooien. Selecteer nu Inschakelen. Voortaan zal Chrome iets zuiniger met je RAM omspringen. Als je computer blijft kreunen onder het gewicht van de browser, dan verwijder je best zo veel mogelijk nutteloze extensies (op voorwaarde dat je er zelf geïnstalleerd hebt natuurlijk). Klik op het menuknopje met de drie lijntjes rechts naast de adresbalk en selecteer Instellingen, of ga naar chrome://settings. Klik nu links op Extensies. In deze lijst kan je extensies uitschakelen door Ingeschakeld af te vinken, of gewoon helemaal verwijderen door op het vuilbakje te klikken.

Handige tweaks

Zodra Chrome naar behoren werkt, is het tijd om even naar de leuke functies van de browser te kijken. Het minimalistische uiterlijk verstopt meer dan je op het eerste zicht zou denken. Zo zit Chrome boordevol interessante mogelijkheden die het browsen eenvoudiger maken. Je kan bijvoorbeeld in eender welke tab rechts klikken op het pijltje om naar de vorige webpagina te gaan, om zo een lijst te krijgen van alle webpagina’s die je tijdens de sessie in die tab hebt geopend. Zo kan je snel teruggrijpen naar de site die drie hyperlinks geleden actief was.

Wil je een website uit die geschiedenis openen in een ander tabblad, klik er dan op met je middelste muisknop. Die knop heeft trouwens overal in Chrome dezelfde functie. Iedere link die je normaal gezien naar een nieuwe webpagina brengt, kan je aanklikken met de middelste muisknop. De link zal dan telkens in een nieuw tabblad openen, zodat je ongestoord kan verder surfen.

Vergissing

Maakte je een vergissing tijdens het surfen en klikte je per ongeluk een tabblad toe? Niet getreurd, ook daar heeft Chrome een oplossing voor. Klik na het accidenteel sluiten van een tab op Control, Shift en T. De tab opent zich opnieuw en zelfs de geschiedenis van die tab blijft behouden. Wisselen tussen tabs kan bovendien sneller dan je misschien denkt. Je hoeft niet met je muis op de tab in kwestie te klikken, je kan ook gebruik maken van sneltoetsen. Iedere tab is automatisch genummerd van links naar rechts. Klik op Control + een cijfer om die tab te openen. Control +3 opent bijvoorbeeld de derde tab van links te beginnen.

Bezoek je vaak dezelfde websites, dan kan je die allemaal tegelijk instellen als startpagina. Ze zullen dan bij het starten automatisch openen in verschillende tabs. Ga opnieuw naar Instellingen en selecteer onder Bij opstarten het bolletje voor Een specifieke pagina of een reeks pagina’s openen. Je kan ook rechtstreeks surfen naar chrome://settings/startup. Selecteer nu Pagina’s Instellen. Je kan zoveel tabs kiezen als je wilt.

Mobiel

Chrome komt pas echt tot z’n recht als je zelf inlogt op de browser. Dat kan met je Google-account. Inloggen doe je opnieuw via de instellingen. Heb je een toestel dat je deelt met meerdere mensen, dan kan je snel verschillende accounts aan de browser toevoegen.

Chrome zal al je persoonlijke gegevens onthouden en synchroniseren met andere toestellen. Denk aan extensies en favorieten die automatisch geladen worden wanneer je Chrome op een ander systeem installeert, maar ook een wisselwerking met je smartphone. Zo kan je eenvoudig tabs die openstaan op je computer openen op je smartphone of tablet. Dat is bijvoorbeeld handig wanneer je een interessante longread op je gemak in de zetel wilt lezen. Klik op je mobiele toestel op de drie puntjes rechts en selecteer Recente tabbladen. Je ziet nu de geschiedenis van je mobiele toestel, maar ook de recente geschiedenis van de tabs op de andere toestellen waarop je Chrome gebruikt.

De synchronisatie-opties in combinatie met het duidelijke uiterlijk en de geavanceerde functies maken van Chrome terecht ’s werelds populairste browser. Het enthousiaste gebruik van RAM-geheugen kan een afknapper zijn, maar met een beetje slim management zoals hierboven beschreven, raken de ergste problemen meestal wel verholpen. Ik beschreef slechts een handvol van de mogelijkheden die Chrome biedt. Schrik er niet voor terug te experimenteren of door de instellingen te snuffelen, je kan de browser altijd resetten wanneer je spijt hebt van je acties.