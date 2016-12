Een goed beveiligingssysteem scoort tamelijk hoog op het lijstje ‘wil ik wel, kost te veel’. Een echt, professioneel systeem dat je hele huis in de gaten kan houden, eventueel met bijstand van een gespecialiseerde firma zal je als doorsnee Belg niet kunnen of willen betalen. Daar komt bij dat de goedkopere alternatieven zoals netwerkcamera’s vaak nog steeds een slechte naam hebben. Ze zouden niet gebruiksvriendelijk zijn of hun geld gewoon niet waard.

Toch zijn er vandaag al genoeg opties op de markt die een kijke waard zijn. Ik verken daarom voor jou de markt om het kaf van het koren te scheiden, en je hopelijk op weg te helpen met een betaalbaar en degelijk beveiliginssysteem.

Netwerkcamera’s

Bovenal: wat is dat, zo’n netwerkcamera? Het antwoord is erg simpel: een camera die via je netwerkverbinding werkt, zodat je te allen tijde kan zien wat er bij jou thuis gebeurt. De goeie opties sturen je zelfs een bericht wanneer er iets in huis beweegt. Dat is erg waardevol voor de gewone gebruiker, al zal de fervente dierenliefhebber misschien net iets meer (valse) meldingen krijgen.

In vroeger dagen gebruikten we ook vaak de term IP-camera wanneer we over deze systemen praatten. Vele fabrikanten zijn van die beschrijving afgestapt, vermoedelijk omdat het de hele categorie bestempeld als ‘te moeilijk’ of ‘te technisch’. De producenten willen namelijk vermijden dat mensen hun waar niet kopen, aangezien velen beweren dat hun netwerkcamera ‘plug-and-play’ is: installeren, van stroom voorzien en klaar.

In theorie

In theorie klinkt dat als een heel nobel streven. Je zet het klaar, laat het verbinding maken, je installeert de app op je tablet of smartphone, en je bent klaar. Helaas is de werkelijkheid natuurlijk zelden zo rooskleurig. Om te beginnen moet je een geschikte plaats vinden. Waar ga je het zetten? Welke hoek wil je kunnen bestrijken? Wil je je uitzicht kunnen navigeren of is een statisch beeld ook goed? Daarna moet je nog beginnen nadenken over hoe je de verbinding met je netwerk gaat maken (draadloos of met een ethernetkabel), of hoe je het ding aan het stroomnet gaat krijgen.

Beginnen…

Ten eerste moet je goed weten waar je de camera voor wilt gebruiken. Het verschil tussen binnen- en buitencamera’s is enorm, al was het maar omdat een camera binnen niet de natuurelementen moet kunnen weerstaan. Ook de oppervlakte die je plant in het oog te houden speelt een belangrijke rol. Dient hij voor je hele tuin of living, of gewoon voor je voordeur of persoonlijke kluis achter dat tactisch geplaatste portret? Ben je op zoek naar een camera om slechts een kleine ruimte te kunnen surveilleren, dan volstaat vaak een statische camera met een lens van minstens negentig graden. Ben je op zoek naar een oplossing voor grotere ruimtes, dan kijk je best naar eentje waarmee je kan rondkijken.

Ten tweede loont het de moeite om voor jezelf uit te maken of een ‘babyfoon’-functie iets is dat je kan gebruiken. Daarbij is het mogelijk om in twee richtingen te communiceren. Dat kan handig zijn om snel te communiceren met het thuisfront, om tegen de hond te zeggen dat hij niet aan de zetel mag krabben, of om inbrekers af te schrikken.

Ten derde kan je best vooraf al uitmaken waar je de camera wilt gaan zetten. Niet elke camera werkt op batterijen of met een wifi-verbinding. Dat betekent dat je vaak een stopcontact en/of een ethernetpoort in de buurt zal moeten voorzien. Wil je kosten besparen door wifi uit te sparen, dan kan je natuurlijk altijd gebruik maken van een lichtnetadapter.

…bij het begin

Een camera dient om te kijken, om te kunnen zien wat er gebeurt. Het kan dan ook nooit kwaad om even te googlen of de camera van jouw voorkeur wel een goede app ter beschikking heeft. Is dat niet het geval, dan kan het al moeilijk worden om vanop verplaatsing naar je woonkamer te kijken. Een camera die enkel beelden kan opnemen is niet noodzakelijk zonder nut, maar het is gewoonweg veel makkelijker als je wel live kunt kijken.

Etherstroom

Er is een manier om enkele plaatsingsproblemen uit de weg te ruimen: PoE, oftewel Power over Ethernet. Als een netwerkcamera dit ondersteunt, betekent dat dat je het toestel van stroom kan voorzien door middel van een simpele ethernetkabel. Om van deze methode gebruik te kunnen maken heb je wel een PoE-switch nodig die verbonden is met je router.