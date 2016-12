Fruitige flaters

Apple gaf zichzelf in 2016 vele schouderklopjes en het vond zichzelf ‘erg moedig’ toen het aankondigde dat de iPhone 7 geen audiojack meer zou bevatten. Een beslissing die onthaald werd op kritiek en hoongelach, maar daarmee is de kous nog niet af. Het bedrijf besliste eveneens dat een laptop met alleen usb-C-aansluitingen perfect acceptabel is, dat een betaalbare Macbook Air niet langer thuishoort in het gamma en dat belastingen ontduiken in Ierland moet kunnen. Apple is in de ogen van Caesar ongetwijfeld ‘de dapperste’.